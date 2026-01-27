Achille Costacurta ha lasciato anticipatamente il ritiro spirituale in India. La sua partenza improvvisa ha suscitato curiosità, anche se non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni. La notizia evidenzia come anche momenti di riflessione possano essere interrotti e lascia spazio a diverse interpretazioni sulla scelta del giovane.

È già finito il ritiro spirituale in India di Achille Costacurta. O meglio, il figlio di Martina Colombari è scappato prima del previsto. A raccontarlo il diretto interessato, riapparso sui social dopo che aveva annunciato una pausa detox per ritrovarsi. Una pausa che è però durata molto poco, tanto che il 21enne ha ora svelato un nuovo progetto che ha riacceso il suo entusiasmo. Perché Achille Costacurta ha lasciato il ritiro spirituale in India. Dopo quasi tre giorni, Achille Costacurta ha comunicato di aver interrotto il suo ritiro spirituale in India, che sarebbe dovuto durare complessivamente dieci giorni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Costacurta scappa dal ritiro spirituale in India: “Non ho resistito”

Approfondimenti su Achille Costacurta

Achille Costacurta ha deciso di interrompere il ritiro spirituale in India dopo aver trascorso 70 ore di meditazione.

Achille Costacurta ha deciso di abbandonare temporaneamente i social media per intraprendere un ritiro spirituale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Achille Costacurta

Argomenti discussi: Achille Costacurta annuncia lo stop ai social: Vado in India per un retreat, niente telefono né sigarette e silenzio totale; Achille Costacurta: In comunità ho tentato il suicidio. Avevamo 10 sigarette al giorno, mamma mi scriveva le lettere; Achille Costacurta si ferma e lascia i social | dieci giorni di silenzio e meditazione in India; 10 giorni senza telefono non si può parlare non si può leggere non si può scrivere non si può fumare e solo verdure | Achille Costacurta va in un retrat in India.

Achille Costacurta scappa dal ritiro spirituale in India: Non ho resistitoAchille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India dopo 70 ore di meditazione intensa. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta racconta sui social la sua esperienza e le difficoltà ... dilei.it

Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India: Non ho resistito, ogni giorno 13 ore di meditazioneAchille Costacurta ha lasciato il ritiro spirituale in India a cui aveva deciso di partecipare. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno, 10 giorni non ho resistito, ha spiegato sui social. Qualche ... fanpage.it

Si è concluso prima del previsto il ritiro spirituale di Achille Costacurta in India. Dovevano essere dieci giorni di totale detox dalla società moderna, dal cellulare e dallo stress quotidiano, ma alla fine il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta si è arreso e h - facebook.com facebook