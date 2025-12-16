Ottantaduenne indagato per stalking il gip ordina una perizia psichiatrica

Un uomo di 82 anni è stato indagato per stalking nei confronti di sei vicini di casa. L'accusa riguarda comportamenti molesti, insulti e minacce rivolti alle vittime. Il giudice ha disposto una perizia psichiatrica per approfondire la posizione dell'indagato e valutare eventuali profili di incompatibilità con la responsabilità penale.

Un uomo di 82 anni è indagato per stalking ai danni di sei vicini di casa. Secondo l'accusa, avrebbe rivolto insulti e minacce, tra cui frasi come "pezza di butt. ti scippo gli occhi" e "che dobbiamo fare? ho coltello e pistola". In un episodio avrebbe anche lanciato della candeggina contro la.