Ottantaduenne indagato per stalking il gip ordina una perizia psichiatrica

Zazoom 16 dic 2025

Un uomo di 82 anni è stato indagato per stalking nei confronti di sei vicini di casa. L'accusa riguarda comportamenti molesti, insulti e minacce rivolti alle vittime. Il giudice ha disposto una perizia psichiatrica per approfondire la posizione dell'indagato e valutare eventuali profili di incompatibilità con la responsabilità penale.

Secondo l'accusa, avrebbe rivolto insulti e minacce, tra cui frasi come "pezza di butt. ti scippo gli occhi" e "che dobbiamo fare? ho coltello e pistola". In un episodio avrebbe anche lanciato della candeggina contro la