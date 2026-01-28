Accoltellato per difendere la fidanzata durante rapina non è grave

Un uomo di 27 anni ha rischiato grosso stanotte a Torre del Greco. Due rapinatori col volto coperto si sono avvicinati alla sua auto in via Calastro, tentando di derubarlo e alla sua fidanzata. L’uomo, per difendere la compagna, ha affrontato i malviventi e ne è nato un confronto. È stato accoltellato, ma le ferite non sono gravi. I carabinieri sono arrivati subito e hanno messo fine alla scena. La rapina poteva finire in tragedia, ma fortunatamente nessuno è rimasto

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe potuto sfociare in tragedia il tentativo di rapina avvenuto stanotte a Torre del Greco: i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Calastro dove due rapinatori col volto coperto si sono avvicinati ad un’auto e avrebbero tirato fuori dall’abitacolo un 27enne e la sua fidanzata. L’uomo, per difendere la compagna, avrebbe prima avuto una colluttazione con rapinatori e poi sarebbe stato accoltellato al petto e alla spalla. Soccorso prima da un’ambulanza, il 27enne è stato portato in ospedale. Non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa notte, intorno alle 3, i carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti in via Calastro per una rapina.

