Torre del Greco reagisce a una rapina per difendere la fidanzata | 27enne accoltellato

Una notte di paura a Torre del Greco, dove un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato mentre cercava di difendere la fidanzata durante una rapina. La coppia stava passeggiando in strada quando sono stati avvicinati da due uomini armati. Il giovane ha cercato di intervenire, ma uno dei banditi lo ha ferito con un coltello. La vittima è stata portata in ospedale, le sue condizioni non sembrano gravi. La polizia sta cercando di identificare i responsabili.

Notte di violenza a Torre del Greco, dove un giovane è rimasto ferito nel tentativo di proteggere la compagna durante una rapina. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 in via Calastro, con l’intervento dei carabinieri. L’episodio si è verificato nella notte a Torre del Greco, in via Calastro. Intorno alle 3, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina ai danni di una coppia che si trovava a bordo di un’auto. Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto coperto si sarebbero avvicinati al veicolo e avrebbero costretto un 27enne e la sua fidanzata a scendere dall’auto. 🔗 Leggi su 2anews.it

