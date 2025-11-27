Il dialogo tra religioni | In cammino per la pace

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in un clima di un ritorno di intolleranza e difficoltà al dialogo che la Chiesa cattolica ha celebrato i sessant’anni della Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, adottata dal Concilio Vaticano II, che pose fine a secoli di incomprensioni tra ebrei e cristiani. Per l’occasione il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, ha dialogato sul testo della dichiarazione ‘ Nostra Aetate ’ con Gadi Piperno, rabbino capo di Firenze, e Izzedin Elzir, imam della comunità di Firenze. "Il dialogo non ha come obiettivo convertire tutti, né creare uniformità o cancellare le identità religiose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

