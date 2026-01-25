Antenna nel parco Venturelli | Installazione regolare

Il Comune di Carpi conferma l’autorizzazione a Iliad per l’installazione di un ripetitore nel parco Venturelli, nell’area giochi di piazzale Don Venturelli. L’installazione è stata considerata regolare e conforme alle normative vigenti, e l’amministrazione comunale non intende rivedere la propria decisione. La scelta mira a garantire un miglioramento della copertura telefonica senza compromettere la sicurezza e il rispetto delle aree pubbliche.

Non ci sta il Comune di Carpi a rivedere la propria decisione di autorizzare Iliad alla installazione del suo ripetitore nell’area giochi del parco di piazzale Don Venturelli. Secondo l’Amministrazione la decisione è perfettamente coerente con la legge in quanto "le infrastrutture delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (come, appunto, le Stazioni radio base ) sono assimilate a ogni effetto a opere di urbanizzazione primaria ". Dopo il deposito in Comune delle oltre mille firme dei cittadini e la richiesta di una assemblea pubblica col sindaco da parte del Comitato di piazzale Venturelli, l’amministrazione fornisce la sua spiegazione e va all’attacco, dicendo che le "informazioni erano già state fornite, per iscritto, agli amministratori dei condomini del quartiere lo scorso giugno in risposta a una loro richiesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antenna nel parco Venturelli: "Installazione regolare" Nuova antenna 5G. I residenti di Spianate: "Fermate l’installazione"Un gruppo di residenti di Spianate, ad Altopascio, ha espresso preoccupazioni riguardo all’installazione di una nuova antenna 5G nelle vicinanze delle abitazioni. Leggi anche: “No all’antenna 5G”. In Comune ok alla sospensione dell’installazione a Castel di Leva La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Antenna nel parco Venturelli: Installazione regolare; Mille firme per dire no a un’antenna in Piazzale Don Venturelli; Antenna nel piazzale don Venturelli, il Comune di Carpi: Rispettati i limiti di emissione valutati positivamente da Arpae e Ausl; Antenna in piazzale don Venturelli: chiarimenti dal Comune di Carpi. Antenna nel parco Venturelli: Installazione regolareCarpi, la precisazione del sindaco sul ripetitore: Rispettati tutti i limiti. Venerdì intanto i cittadini avevano depositato una petizione di oltre mille firme . ilrestodelcarlino.it Un’antenna in piazzale don Venturelli, le precisazione del Comune di CarpiIl Comune di Carpi risponde al Comitato di cittadini di Piazzale don Venturelli con una lunga nota stampa che pubblichiamo. Contesto normativo nel quale i Comuni devono agire Per la legge vigente le i ... temponews.it Nuova #antenna #5G nel parco, la protesta dei cittadini di #Carpi: mille firme in dieci giorni x.com Antenna nel parco a Carpi, mille firme per dire “no” Il Comitato dei cittadini ha chiesto al sindaco la disponibilità di un’assemblea pubblica per confrontarsi.... facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.