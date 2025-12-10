Parco della Rinascita si accendono le luci nel cantiere | illuminato un albero di Natale
Nel cantiere del Parco della Rinascita, nel quartiere Japigia, sono state accese le luci di un albero di Natale, simbolo di rinascita e speranza. Un’illuminazione speciale in un’area che un tempo ospitava una fabbrica di amianto, ora trasformata nel nuovo spazio verde della città. Un segno di rinascita per il quartiere e per la comunità.
Le luci sono state accese dove un tempo sorgeva la fabbrica di amianto. Ieri sera è stato illuminato un albero di Natale all'interno del cantiere per il parco della Rinascita, il nuovo polmone verde cittadino che sorgerà nel quartiere Japigia. L'opera pubblica sarà realizzata sull'area bonificata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Parco Fluviale di Mirabella Eclano, Rinascita Eclanese: "Dieci anni di promesse mancate e fondi a rischio"
Avanti con i lavori per il parco della Rinascita nell'ex Fibronit: cambia la circolazione su via Caldarola
Monte Calvario, al via l’opera di messa in sicurezza: verso la rinascita del parco urbano di Centuripe https://www.dedalomultimedia.org/notizie/ultime/30539-monte-calvario,-al-via-l%E2%80%99opera-di-messa-in-sicurezza-verso-la-rinascita-del-parco-urban Vai su Facebook
In Australia un nuovo Parco Nazionale per la rinascita dei #koala Dopo i devastanti incendi di 5 anni fa la situazione per la #specie sta migliorando, ma resta critica. Ognuno di noi, questo #Natale, può fare la sua parte per il loro #futuro ? wwf.it/pandane Vai su X
