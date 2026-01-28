A2 femminile Matelica vincente a Cagliari | Dettato il ritmo fin da subito

Matelica vince in trasferta a Cagliari, imponendo subito il ritmo. Le ragazze hanno cercato di riprendere lo stesso passo delle ultime partite, come avevano fatto in Coppa Italia e contro l’Alpo. Fin dall’inizio, hanno preso in mano il gioco e hanno controllato il match.

"Volevamo rientrare dalla sosta con lo stesso ritmo con cui avevamo giocato la Coppa Italia e la partita con l'Alpo di due sabati fa. Devo dire che siamo riusciti a farlo con una una buona continuità nell'arco della partita". Sono le parole di commento pronunciate da coach Alberto Matassini sul successo conquistato nettamente dalla sua Halley Thunder sul campo del Cus Cagliari. Poi il tecnico della formazione matelicese prosegue: "Abbiamo dettato il ritmo fin da sùbito e siamo riusciti a limitare i punti di forza delle avversarie. Adesso abbiamo diversi giorni di tempo per recuperare Alessia Cabrini (rimasta a riposo per guai fisici; ndr) e preparare un'altra gara impegnativa in casa con Rovigo.

