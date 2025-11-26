A2 femminile Matassini | Matelica da applausi A Umbertide è stata una battaglia

La Halley Thunder Matelica, vincendo in trasferta il big-match contro Umbertide, è salita al primo posto in classifica con 12 punti e ora rimane l’unica squadra imbattuta di A2. Soddisfatto il coach Alberto Matassini (foto): "Sapevamo che sarebbe stata una battaglia fino all’ultimo possesso, contro una squadra che quest’anno sta dimostrando di meritare la classifica che ha. Le nostre ragazze sono state brave a non disunirsi nei momenti difficili, a rimanere lì vicine, prendere la testa della partita e a non abbandonarla più, facendo quei due-tre ‘stop’ difensivi negli ultimi minuti che sono risultati decisivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

