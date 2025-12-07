Lavori notturni in autostrada chiude il tratto cesenate dell' A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre; dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre. In. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

