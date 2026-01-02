Le fiabe del mondo tornano a incantare il Pigneto con

Cosa: Fiabe delle Terre, un reading teatrale dedicato alla narrazione di storie popolari internazionali.. Dove e Quando: Presso Centrale Preneste Teatro, domenica 11 gennaio 2026 alle ore 16.30.. Perché: Un’occasione per riscoprire l’arte dell’ascolto attraverso un viaggio multiculturale adatto a bambini e famiglie.. Il nuovo anno di Centrale Preneste Teatro si apre all’insegna della narrazione pura e del fascino senza tempo delle tradizioni orali. Dopo la breve sosta dedicata alle festività natalizie, la storica rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 riprende la sua programmazione nel cuore del quartiere PignetoMalatesta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le fiabe del mondo incantano il Pigneto: a Centrale Preneste torna Infanzie in gioco

