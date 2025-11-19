Donne che Ispirano | dalla resilienza all’innovazione | in dialogo tra storie di successo e percorsi positivi

Milano, 19 novembre 2025 - “Donne che Ispirano: dalla resilienza all’innovazione”, una tavola rotonda dedicata alla valorizzazione del ruolo, della leadership e dei percorsi di autodeterminazione delle donne latinoamericane in Italia. L’iniziativa offrirà uno spazio di dialogo, testimonianze, interventi motivazionali e momenti culturali, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, empowerment e partecipazione femminile nella società. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’evento rappresenta anche un momento di riflessione su storie di successo e percorsi positivi, modelli di ispirazione per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

