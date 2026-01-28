Questa sera al Cilea di Napoli va in scena “Questo bimbo a chi lo do?”, uno spettacolo che ha già attirato l’attenzione del pubblico. La messa in scena si inserisce tra le tante proposte del teatro napoletano contemporaneo, dopo il successo di Francesco Cicchella e Lina Sastri. L’appuntamento è per sabato 31 gennaio alle 21, con la speranza di scoprire se dietro questa commedia si nascondono più voglia di maternità o di popolarità.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Gli uomini violenti possono essere aiutati? A Napoli nasce un centro per la riabilitazione psicologica Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Dov’è la tomba del conte Dracula? Il mistero della sepoltura di Vlad III a S. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - A teatro in scena “Questo bimbo a chi lo do?”: voglia di maternità o di popolarità?

Approfondimenti su Napoli Teatro

La stagione al Teatro Cilea continua con la commedia “Questo Bimbo A Chi Lo Do?” di Eduardo Tartaglia, interpretata da Veronica Mazza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

FULLReborn in fire! A fallen heiress uncovers the truth and makes betrayers pay dearly.# #drama

Ultime notizie su Napoli Teatro

Argomenti discussi: Giornata della Memoria 2026: al Teatro dell’Olivo in scena Urlalo ai venti; Don Giovanni in scena al Teatro Filarmonico fino a domenica 25 gennaio 2026; GIOVEDÌ 29 GENNAIO AL TEATRO ROSSINI DI CIVITANOVA MARCHE E VENERDÌ 30 GENNAIO AL TEATRO LA FENICE DI SENIGALLIA ANNA VALLE E GIANMARCO SAURINO PORTANO IN SCENA SCANDALO, UNO SPETTACOLO DI IVAN COTRON; Al Teatro Comunale di Predappio va in scena Re della strada, re della foresta.

Teatro a merenda, il 31 al Politeama in scena Legami‘Teatro a Merenda’, la storica rassegna della Valdelsa di teatro per bambini e famiglie per la direzione artistica dell’Associazione ... msn.com

A Fagnano Olona per la Giornata della Memoria il CRT Teatro-Educazione porta in scena La banalità del maleUna performance intensa e riflessiva sull'eredità del pensiero di Hannah Arendt, sabato 31 gennaio all'Aula Magna della scuola Fermi ... varesenews.it

[FAIR PLAY 2026] Con uno sguardo alla scena contemporanea, torna al Teatro Studio Valeria Moriconi di Jesi “Fair Play”, rassegna nata in collaborazione e a cura di Comune di Jesi e Teatro Giovani Teatro Pirata. Scopri il programma e prenota subito il tuo facebook