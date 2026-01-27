Al Teatro Cilea la commedia Questo Bimbo A Chi Lo Do? di Eduardo Tartaglia

Al Teatro Cilea in scena, in data unica, la commedia “Questo bimbo a chi lo do?”, con Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza. La stagione del Teatro Cilea prosegue nel segno dell’eccellenza del teatro napoletano contemporaneo. Dopo il trionfo di pubblico di Francesco Cicchella e la magia della voce e capacità interpretativa di Lina Sastri, il palcoscenico vomerese si illumina per un nuovo e unico appuntamento. Mercoledì 31 gennaio, alle ore 21.00, andrà in scena in data unica la folgorante commedia “Questo bimbo a chi lo do?”, firmata da uno degli autori più acuti e amati della scena italiana: Eduardo Tartaglia, che ne è anche regista e interprete principale, affiancato dalla bravura versatile di Veronica Mazza. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il Piccolo Teatro dello Scalo presenta “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, un’opera che esplora con sensibilità e profondità temi legati alla natura dell’arte teatrale.

