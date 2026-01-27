Al Cilea la commedia Questo Bimbo A Chi Lo Do? di Eduardo Tartaglia con Veronica Mazza

La stagione al Teatro Cilea continua con la commedia “Questo Bimbo A Chi Lo Do?” di Eduardo Tartaglia, interpretata da Veronica Mazza. Un appuntamento importante nel panorama del teatro napoletano contemporaneo, che segue il successo di pubblico ottenuto da artisti come Francesco Cicchella e Lina Sastri. Un’occasione per gli appassionati di teatro di assistere a una rappresentazione di qualità, all’interno di un importante palcoscenico culturale della città.

La stagione del Teatro Cilea prosegue nel segno dell’eccellenza del teatro napoletano contemporaneo. Dopo il trionfo di pubblico di Francesco Cicchella e la magia della voce e capacità interpretativa di Lina Sastri, il palcoscenico vomerese si illumina per un nuovo e unico appuntamento. Mercoledì.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Teatro Cilea

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Teatro Cilea

Argomenti discussi: Pagliacci in scena al Teatro Cilea di Reggio: un’opera da non perdere; La Divina Commedia e Notre Dame De Paris: la Calabria capitale dei colossal musicali; Eventi culturali a Reggio Calabria nel 2026: quali sono e dove pernottare; Due opere colossal in arrivo a Reggio: ‘La Divina Commedia’ e ‘Notre Dame de Paris’.

Al Teatro Cilea la commedia Questo Bimbo A Chi Lo Do? di Eduardo TartagliaAl Teatro Cilea in scena, in data unica, la commedia Questo bimbo a chi lo do?, con Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza. 2anews.it

Al Teatro Cilea l’irresistibile commedia Questo Bimbo A Chi Lo Do?Questo bimbo a chi lo do? è molto più di una semplice commedia: è un affresco tragicomico della nostra epoca, dove il desiderio di fama, le fragilità ... napolivillage.com

Un caffè da. . EDUARDO DE FILIPPO.. IL SUO MITO (scena tratta da "Un caffè da Eduardo Tartaglia", format tv ideato e condotto da Ugo Gatto) - facebook.com facebook