Al Cilea la commedia Questo Bimbo A Chi Lo Do? di Eduardo Tartaglia con Veronica Mazza

27 gen 2026

La stagione al Teatro Cilea continua con la commedia “Questo Bimbo A Chi Lo Do?” di Eduardo Tartaglia, interpretata da Veronica Mazza. Un appuntamento importante nel panorama del teatro napoletano contemporaneo, che segue il successo di pubblico ottenuto da artisti come Francesco Cicchella e Lina Sastri. Un’occasione per gli appassionati di teatro di assistere a una rappresentazione di qualità, all’interno di un importante palcoscenico culturale della città.

La stagione del Teatro Cilea prosegue nel segno dell’eccellenza del teatro napoletano contemporaneo. Dopo il trionfo di pubblico di Francesco Cicchella e la magia della voce e capacità interpretativa di Lina Sastri, il palcoscenico vomerese si illumina per un nuovo e unico appuntamento. Mercoledì.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

