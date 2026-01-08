Il valico di Rafah resta chiuso

Da lanotiziagiornale.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il valico di Rafah rimane chiuso, evidenziando come questa frontiera sia diventata uno strumento di pressione politica. La sua apertura o chiusura dipende dalla restituzione di salme, sottolineando le tensioni e le dinamiche complesse che influenzano la regione. La situazione evidenzia come i confini possano essere utilizzati come strumenti di negoziazione in contesti di conflitto e crisi umanitarie.

Rafah resta chiuso. Un valico trasformato in leva politica: se una salma non viene restituita, il confine non si apre. Il messaggio passa dai canali ufficiali israeliani e diventa subito pressione negoziale. Nel frattempo, sul terreno, la vita continua a cedere per dettagli che dettagli non sono. A ovest di Gaza City una tenda crolla, un muro improvvisato cede, una donna muore tre giorni dopo il matrimonio. Un incidente, dicono. In realtà è la misura di cosa significhi vivere appesi a ripari che riparo non sono. Anche l’Onu lo scrive senza retorica: le tende offrono protezione temporanea. Qui il tempo è finito da mesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.itImmagine generica

Leggi anche: Gaza, il valico di Rafah resta chiuso

Leggi anche: Netanyahu: Valico di Rafah resta chiuso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Da nord a sud, Israele colpisce Gaza come tre mesi fa; GAZA – Valico di Rafah verso la riapertura; Trump incontra Netanyahu: «La ricostruzione di Gaza inizierà col disarmo di Hamas»; Gaza, Israele bombarda una tenda che ospitava sfollati: uccisa una bambina di 5 anni e suo zio.

Il valico di Rafah resta chiuso. Israele accusa: "Hamas non rispetta l'accordo" - Avrebbe dovuto riaprire lunedì ma l’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha fatto sapere pochi minuti fa che rimarrà sbarrato ... iltempo.it

Netanyahu: Valico di Rafah resta chiuso - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato che il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, "resti chiuso fino a nuovo avviso". rainews.it

Il valico di Rafah resta chiuso, Israele: «Lo riapriremo più avanti, per ora aiuti non da lì» - Una fonte egiziana, citata dal quotidiano saudita Asharq al Awsat fa sapere che i negoziati tra Israele e il gruppo islamista Hamas per la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco «non sono ... unionesarda.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.