Il valico di Rafah resta chiuso

Il valico di Rafah rimane chiuso, evidenziando come questa frontiera sia diventata uno strumento di pressione politica. La sua apertura o chiusura dipende dalla restituzione di salme, sottolineando le tensioni e le dinamiche complesse che influenzano la regione. La situazione evidenzia come i confini possano essere utilizzati come strumenti di negoziazione in contesti di conflitto e crisi umanitarie.

Rafah resta chiuso. Un valico trasformato in leva politica: se una salma non viene restituita, il confine non si apre. Il messaggio passa dai canali ufficiali israeliani e diventa subito pressione negoziale. Nel frattempo, sul terreno, la vita continua a cedere per dettagli che dettagli non sono. A ovest di Gaza City una tenda crolla, un muro improvvisato cede, una donna muore tre giorni dopo il matrimonio. Un incidente, dicono. In realtà è la misura di cosa significhi vivere appesi a ripari che riparo non sono. Anche l'Onu lo scrive senza retorica: le tende offrono protezione temporanea. Qui il tempo è finito da mesi.

