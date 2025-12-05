Mondiali 2026 l’evento politico di Trump In mancanza del Nobel riceverà il Premio Fifa per la pace L’Equipe

Ilnapolista.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’oggi, a partire della 18:00 presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, si terrà il sorteggio dei giorni de Mondiali 2026 ( qui tutti i dettagli ). Alla vigilia della cerimonia, L’Equipe ha dedicato ampio spazio all’evento sottolineandone i connotati politici che lo caratterizzano. Mondiali 2026, l’analisi dell’Equipe. “Anche la scelta della sede per il sorteggio della Coppa del Mondo ha assunto una dimensione politica”, comincia L’Equipe. “E non perché il Kennedy Center si trovi a soli tre chilometri dalla Casa Bianca. Ma perché l’istituzione culturale della capitale americana è diventata, suo malgrado, un simbolo della polarizzazione degli Stati Uniti”, aggiunge. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mondiali 2026 l8217evento politico di trump in mancanza del nobel ricever224 il premio fifa per la pace l8217equipe

© Ilnapolista.it - Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe)

Argomenti simili trattati di recente

mondiali 2026 l8217evento politicoMondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) - L'Equipe ha dedicato ampio al sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 sottolineandone i connotati politici che lo caratterizzano. ilnapolista.it scrive

mondiali 2026 l8217evento politicoTrump sta già monopolizzando i Mondiali di calcio del 2026 - Lo si vedrà sin dai sorteggi di oggi, durante i quali la FIFA potrebbe dargli un posticcio "premio per la pace" ... Scrive ilpost.it

mondiali 2026 l8217evento politicoSorteggio per i Mondiali 2026, ecco chi sono gli ospiti: da Trump, a Tom Brady, passando per Bocelli e Robbie Williams - È iniziato il conto alla rovescia per la nascita del primo Mondiale a 48 squadre, e in attesa di conoscere gli incroci e il girone nel quale sarà messa la X del posto ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali 2026 L8217evento Politico