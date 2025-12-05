Mondiali 2026 l’evento politico di Trump In mancanza del Nobel riceverà il Premio Fifa per la pace L’Equipe

Quest’oggi, a partire della 18:00 presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, si terrà il sorteggio dei giorni de Mondiali 2026 ( qui tutti i dettagli ). Alla vigilia della cerimonia, L’Equipe ha dedicato ampio spazio all’evento sottolineandone i connotati politici che lo caratterizzano. Mondiali 2026, l’analisi dell’Equipe. “Anche la scelta della sede per il sorteggio della Coppa del Mondo ha assunto una dimensione politica”, comincia L’Equipe. “E non perché il Kennedy Center si trovi a soli tre chilometri dalla Casa Bianca. Ma perché l’istituzione culturale della capitale americana è diventata, suo malgrado, un simbolo della polarizzazione degli Stati Uniti”, aggiunge. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe)

