Sorteggio mondiali 2026 lo show negli Usa con un’ora di ritardo | Trump riceverà un premio per la pace

Nel corso della cerimonia è prevista la consegna da parte della Fifa del "Peace Prize - Football Unites the World", ovvero un riconoscimento, voluto personalmente dal presidente Gianni Infantino e dedicato a chi offre un contributo "eccezionale" alla pace globale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sorteggio mondiali 2026, lo show negli Usa con un’ora di ritardo: Trump riceverà un premio per la pace

Approfondisci con queste news

Mondiali 2026, in corso il sorteggio con le possibili avversarie dell’Italia. Il torneo iridato è in programma dall'11 giugno al 19 luglio nel continente americano, tra Usa, Canada e Messico. Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Alle ore 18:00 il sorteggio dei Mondiali ? Vai su X

Sorteggio Mondiali 2026, i vip presenti: da Bocelli a Robbie Williams, da Ronaldo Tom Brady e Shaquille O'Neal - A Washington si è svolto il sorteggio dei Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Secondo msn.com

Sorteggio Mondiali 2026, diretta: orario, dove vederlo (tv e streaming), come funziona e possibili avversarie dell'Italia - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Riporta ilmattino.it

Heidi Klum, è lei la superstar che presenterà il sorteggio dei Mondiali 2026 - Per la supermodella è un ritorno, vent'anni dopo la cerimonia dei Mondiali 2006 in Germania ... Da iodonna.it

Sorteggio Mondiali 2026, i vip presenti al sorteggio: da Bocelli a Robbie Williams, da Ronaldo a Kakà - A Washington si è svolto il sorteggio dei Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Da msn.com

Mondiali, tutto sul sorteggio, orari, possibili rivali dell'Italia e lo show: da Bocelli ai Village People - È il giorno del sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale: cresce l'attesa per la fase finale del torneo, con un occhio al possibile futuro dell'Italia. sport.virgilio.it scrive

Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. Segnala tg24.sky.it