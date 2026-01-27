ICE a Milano Cortina Sala tuona contro il governo | Una milizia che uccide non è la benvenuta

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso forte opposizione alla presenza dell’ICE nel territorio milanese, definendola una “milizia che uccide” e sottolineando che non è ben accetta nella città. La questione riguarda la conferma dell’agenzia federale statunitense di agenti sul territorio italiano in occasione delle Olimpiadi, suscitando un dibattito sulla loro presenza e sulle implicazioni per la sicurezza locale.

Dopo giorni di incertezza, in cui il governo ha tentato di minimizzare la portata della decisione, chiarendo che anche se l'ICE dovesse giungere in Italia non si occuperà di sicurezza nazionale, oggi il primo cittadino milanese ha preso una posizione durissima. "Io da italiano non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire in Italia 'che problema c'è'", ha sostenuto Sala, prima di lanciare un attacco sprezzante al governo: "Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump?". A preoccupare sono i metodi violenti dell'ICE, ormai famigerata nel mondo per le sue azioni impunite nei centri nevralgici dell'immigrazione illegale negli Usa.

