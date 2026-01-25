Maltempo a Roma albero cade e si schianta su auto in sosta

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta. L'evento, previsto dal maltempo, ha causato alcuni disagi, ma fortunatamente non si registrano feriti. La città ha continuato a monitorare la situazione, mentre le autorità si sono impegnate a gestire eventuali ulteriori conseguenze delle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo annunciato è arrivato e ha colpito Roma. Nella notte è caduta molta pioggia sulla città e le conseguenze, fortunatamente, sono state minime. Qualche disagio, però, si è verificato. Allagamenti si segnalano nel tratto urbano della A24 tra l'allacciamento del grande raccordo anulare e.🔗 Leggi su Romatoday.it Incidente stradale a Foggia: 'Volante' della polizia si schianta su due auto in sostaNella notte a Foggia, una volante della polizia di Stato è rimasta coinvolta in un incidente, collidendo con due veicoli parcheggiati. Leggi anche: Maltempo, albero crolla sulle auto in sosta: sfiorata la tragedia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Sicilia, si montano pannelli per proteggere i locali dalle mareggiate; Albero cade in strada e colpisce un'auto in transito: ferito il conducente, chiusa via Roma e viabilità in tilt; Albero cade sulla carreggiata e colpisce un'auto; Alberi crollati, strade allagate, linee elettriche e telefoniche ko: ecco i danni causati dal ciclone. Alberi caduti per maltempo, l’esperto: Follia pensare a Roma senza pini o platani, ma va fatta manutenzioneIl responsabile scientifico dell'Orto Botanico di Roma Flavio Tarquini spiega perché sono caduti così tanti alberi durante l'ultima ondata di maltempo ... fanpage.it Maltempo a Roma: gli esperti avvertono, senza manutenzione i pini rischiano di diventare un ricordoRoma #Maltempo #AlberiCaduti La capitale è stata investita da una tempesta che ha lasciato dietro di sé una scia di alberi abbattuti. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno naturale? Flavio Tarquini, resp ... lacronacadiroma.it Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo ift.tt/kEpfIMx x.com Si è tenuta ieri, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia a seguito del passaggio del ciclone Harry. LEGGI QUI https://www.palermolive.it/maltempo-al-su - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.