Maltempo a Roma albero cade e si schianta su auto in sosta

Da romatoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta. L'evento, previsto dal maltempo, ha causato alcuni disagi, ma fortunatamente non si registrano feriti. La città ha continuato a monitorare la situazione, mentre le autorità si sono impegnate a gestire eventuali ulteriori conseguenze delle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo annunciato è arrivato e ha colpito Roma. Nella notte è caduta molta pioggia sulla città e le conseguenze, fortunatamente, sono state minime. Qualche disagio, però, si è verificato. Allagamenti si segnalano nel tratto urbano della A24 tra l'allacciamento del grande raccordo anulare e.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Incidente stradale a Foggia: 'Volante' della polizia si schianta su due auto in sostaNella notte a Foggia, una volante della polizia di Stato è rimasta coinvolta in un incidente, collidendo con due veicoli parcheggiati.

Leggi anche: Maltempo, albero crolla sulle auto in sosta: sfiorata la tragedia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sicilia, si montano pannelli per proteggere i locali dalle mareggiate; Albero cade in strada e colpisce un'auto in transito: ferito il conducente, chiusa via Roma e viabilità in tilt; Albero cade sulla carreggiata e colpisce un'auto; Alberi crollati, strade allagate, linee elettriche e telefoniche ko: ecco i danni causati dal ciclone.

Alberi caduti per maltempo, l’esperto: Follia pensare a Roma senza pini o platani, ma va fatta manutenzioneIl responsabile scientifico dell'Orto Botanico di Roma Flavio Tarquini spiega perché sono caduti così tanti alberi durante l'ultima ondata di maltempo ... fanpage.it

Maltempo a Roma: gli esperti avvertono, senza manutenzione i pini rischiano di diventare un ricordoRoma #Maltempo #AlberiCaduti La capitale è stata investita da una tempesta che ha lasciato dietro di sé una scia di alberi abbattuti. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno naturale? Flavio Tarquini, resp ... lacronacadiroma.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.