A Garbatella un grosso pino si è schiantato su 10 auto in sosta

Paura questa mattina a Garbatella, dove un grosso pino si è abbattuto su dieci auto parcheggiate. Il maltempo di mercoledì 28 gennaio ha causato danni e disagi in tutta Roma, con strade allagate e alberi caduti. Il vento forte ha fatto perdere il controllo all’albero, che si è schiantato sui veicoli lasciando il caos tra i residenti. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Pino crolla su due auto in sosta a Scandicci: un uomo leggermente ferito Oggi a Scandicci, un pino è caduto su due auto in sosta in via Gaetano Donizetti, provocando lievi ferite a un uomo.

