A Cortina d’Ampezzo molti residenti sono scontenti delle Olimpiadi. La comunità ladina si sente esclusa dall’organizzazione e questa sensazione alimenta il desiderio di andarsene dal Veneto, come fanno ormai da decenni. La tensione tra le persone e gli organizzatori resta alta, e la questione si fa sempre più concreta.

La comunità ladina è stata poco coinvolta nell'organizzazione, un motivo in più per chiedere di andarsene dal Veneto come fa da decenni Non sono solo gli abitanti di Bormio a essere scontenti delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio. Proprio a Cortina D’Ampezzo non sono molto benviste nemmeno dai ladini, una piccola comunità sulle Dolomiti caratterizzata da una lingua e da tradizioni assai peculiari, che dice di non essere stata abbastanza valorizzata nell’organizzazione dell’evento. Questa percezione, insieme a una proposta di legge presentata in Senato, ha rianimato un dibattito vecchio di decenni sulla volontà, manifestata da Cortina e altri comuni ladini della provincia di Belluno, di staccarsi dal Veneto e annettersi al Trentino-Alto Adige, a cui appartengono tutti gli altri comuni a maggioranza ladina. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Cortina d’Ampezzo non sono tutti contenti di queste Olimpiadi

