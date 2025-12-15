Farsettiarte e Prato si preparano a vivere un ruolo da protagonisti nelle imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo. L’evento rappresenta un momento di grande visibilità e prestigio, con coinvolgimenti provenienti da diverse parti d’Italia, tra cui il territorio pratese, che si distingue per il suo contributo culturale e artistico.

© Lanazione.it - Olimpiadi, Farsettiarte protagonista. E’ Casa Italia a Cortina d’Ampezzo

Anche un pezzo di Prato sarà protagonista all’ormai prossimo appuntamento con le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali. Coni e Cip hanno infatti scelto la Galleria Farsettiarte come una delle sedi di Casa Italia, quella di Cortina d’Ampezzo, dove appunto la casa d’arte pratese ha una delle sue storiche rappresentanze. In particolare la galleria della cittadina olimpica ospiterà una vetrina esperienziale e immersiva, dove arte, tecnologia e sport diventeranno linguaggio universale di inclusione. L’altra Casa Italia presente a Cortina sarà quella dell’Esselunga, il ristorante ufficiale, mentre a Milano le sedi saranno quelle prestigiose della Torre Allianz per le paralimpiadi e della Triennale e del Villaggio olimpico per le Olimpiadi. Lanazione.it

