Punto nascita della Gruccia Vadi | Arrivare a 500 parti entro il 2026
Il punto nascita della Gruccia, situato nell’ospedale Santa Maria, punta a raggiungere 500 parti entro il 2026. Questa è la sfida annunciata da Valentina Vadi, presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno Aretino, durante una conferenza stampa con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L’obiettivo rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari locali e garantire un’adeguata assistenza alle future mamme della zona.
Arezzo, 17 gennaio 2026 – «L’obiettivo è raggiungere i 500 parti entro la fine del 2026». Lo ha dichiarato questa mattina Valentina Vadi, presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno Aretino, a margine della conferenza stampa dedicata al futuro del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Prima dell’incontro con i giornalisti, la presidente ha convocato la Conferenza dei sindaci del Valdarno, alla quale hanno partecipato anche i vertici dell’ospedale. Nel corso della riunione, il direttore del presidio ha illustrato il lavoro svolto nell’ultimo anno per il potenziamento della struttura, con particolare attenzione al reparto di ginecologia e ostetricia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
