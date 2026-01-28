149 milioni di password rubate da Gmail a Facebook | controlla subito se la tua email è nella lista

Un database con 149 milioni di password rubate da Gmail e Facebook è rimasto online per settimane. Chi ha accesso a internet poteva facilmente scaricarlo e controllare se la propria email era tra le vittime. Molti utenti non si sono accorti del rischio finché non è stato scoperto. Ora si consiglia di cambiare subito le password e attivare la doppia verifica.

Un database contenente 149 milioni di credenziali di accesso è rimasto messo online per settimane, accessibile a chiunque dotato di un semplice browser. Dentro c'era di tutto: 48 milioni di account Gmail, 17 milioni di profili Facebook, 4 milioni di credenziali Yahoo, 1,5 milioni per Microsoft Outlook, 900.000 per iCloud di Apple, 6,5 milioni per Instagram, 780.000 per TikTok. Oltre a credenziali per HBOmax, Disney Plus e Netflix. Ma anche password per conti bancari, carte di credito, profili OnlyFans, account governativi di diversi paesi. Un tesoro da 96 gigabyte di dati sensibili in chiaro, senza protezione, senza crittografia.

