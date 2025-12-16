Email da presunti studi legali | come riconoscere una truffa e proteggere la tua pagina Facebook

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di email provenienti da presunti studi legali, che contestano violazioni di copyright su piattaforme social come Facebook e Instagram. Questi messaggi spesso sembrano autentici, ma molte sono truffe volte a ingannare gli utenti. È importante saper riconoscere le caratteristiche di queste email per proteggere la propria pagina e i propri diritti online.

Negli ultimi mesi stanno aumentando le segnalazioni di email che sembrano provenire da studi legali italiani o internazionali e che contestano presunte violazioni di copyright su Facebook, Instagram o altre piattaforme social. Il linguaggio è educato, formale e apparentemente rassicurante, ma dietro molte di queste comunicazioni si nasconde un tentativo di phishing o di raccolta dati. Capire se una mail è autentica o fraudolenta è fondamentale, soprattutto per chi gestisce pagine Facebook, testate online o profili social con un pubblico ampio. Il nuovo volto delle truffe: comunicazioni da studi legali "soft", come riconoscerle.

