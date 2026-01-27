Alexander Zverev ha annunciato il lancio di una fondazione dedicata ai diabetici, con l’obiettivo di offrire supporto e sensibilizzazione. Questo gesto nasce dalla volontà di fare la differenza nel settore e aiuta a promuovere iniziative di solidarietà, anche attraverso il suo impegno nel mondo dello sport. La fondazione rappresenta un passo importante nel suo percorso di responsabilità sociale e attenzione alle cause benefiche.

(Adnkronos) – Alexander Zverev cuore d'oro agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista tedesco ha raggiunto la semifinale dello Slam di Melbourne battendo lo statunitense Learner Tien e nell'immediato post partita ha presentato la sua nuova fondazione: "Ho fatto partire la mia fondazione non solo per gli atleti diabetici, ma anche per i bambini diabetici in generale". "Purtroppo viviamo in un mondo in cui non tutti i Paesi sono fortunati come l'Australia, gli Stati Uniti o la Germania, dove tutti i diabetici hanno accesso a medicine e tecnologie", ha spiegato Zverev, che soffre di diabete fin da bambino, "abbiamo fondato la fondazione per aiutare i bambini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Zverev Fondazione

Recenti ricerche dell’Università dello Utah hanno individuato il batterio Turcibacter, definito come “mangia-grassi”.

Lorenzo Musetti ha commentato la vittoria contro Taylor Fritz agli Australian Open 2026, raggiungendo i quarti di finale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Zverev Fondazione

Argomenti discussi: Zverev e la fondazione contro il diabete: Voglio aiutare e fare la differenza; Zverev batte Tien e conquista la semifinale all'Australian Open: chi sarà il prossimo avversario; Alcaraz e Sabalenka ai quarti all’Australian Open, avanzano Zverev e Gauff; LIVE Australian Open: Zverev, terza semifinale di fila. Sabalenka travolge Jovic. Alcaraz alle 10.30.

Zverev e la fondazione contro il diabete: Voglio aiutare e fare la differenzaAlexander Zverev cuore d'oro agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista tedesco ha raggiunto la semifinale dello Slam di Melbourne battendo lo statunitense Learner Tien e nell'im ... adnkronos.com

Alexander Zverev: Senza dolore esprimo il mio miglior tennis ed è quello che voglio continuare a fareAlexander Zverev continua la sua corsa agli Australian Open 2026 e conquista l’accesso alle semifinali al termine di una battaglia di tre ore e tredici ... oasport.it

Sascha #Zverev CHAPEAU "Ho fondato la mia fondazione non solo per gli atleti diabetici, ma anche per i bambini diabetici in generale. Purtroppo viviamo in un mondo in cui non tutti i Paesi sono fortunati come l'Australia, gli Stati Uniti o la Germania, da dov x.com