Scoperto il batterio mangia-grassi | così il microbiota può aiutare contro obesità e diabete

Recenti ricerche dell’Università dello Utah hanno individuato il batterio Turcibacter, definito come “mangia-grassi”. Questo microbo rappresenta un possibile elemento chiave nel ruolo del microbiota intestinale nella regolazione del peso e dei livelli di zucchero nel sangue. Lo studio apre nuove prospettive per comprendere e gestire condizioni come obesità e diabete, contribuendo a un quadro più approfondito delle funzioni del microbioma umano.

Lo studio dell'Università dello Utah sul Turcibacter. Nel complesso e affollato universo del microbiota intestinale emerge un nuovo protagonista che potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo obesità e disturbi metabolici. Si tratta di un batterio della specie Turicibacter, capace di influenzare l'assorbimento dei grassi nell' intestino e di limitare l'aumento di peso, anche in presenza di diete ad alto contenuto lipidico. La scoperta arriva da uno studio condotto dall' Università dello Utah e pubblicata sulla rivista scientifica Cell Metabolism, una delle più autorevoli nel campo della ricerca biomedica.

