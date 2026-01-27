Zola rivela | Ammirevole come il Napoli stia affrontando questo momento contro il Chelsea… La Juve ha iniziato un nuovo percorso mentre sull’Inter dobbiamo aspettare

In un'intervista al Corriere dello Sport, Gianfranco Zola ha analizzato lo stato delle squadre italiane in Champions League, evidenziando l'ottimo approccio del Napoli e il nuovo percorso della Juventus. Ha inoltre commentato l'attuale situazione dell'Inter, sottolineando l'importanza di attendere sviluppi futuri. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla situazione delle squadre italiane nel contesto europeo.

Zola rivela: «Ammirevole come il Napoli stia affrontando questo momento, contro il Chelsea. La Juve ha iniziato un nuovo percorso mentre sull'Inter dobbiamo aspettare»

