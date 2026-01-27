Zola rivela | Ammirevole come il Napoli stia affrontando questo momento contro il Chelsea… La Juve ha iniziato un nuovo percorso mentre sull’Inter dobbiamo aspettare

In un'intervista al Corriere dello Sport, Gianfranco Zola ha analizzato lo stato delle squadre italiane in Champions League, evidenziando l'ottimo approccio del Napoli e il nuovo percorso della Juventus. Ha inoltre commentato l'attuale situazione dell'Inter, sottolineando l'importanza di attendere sviluppi futuri. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla situazione delle squadre italiane nel contesto europeo.

Mercato Torino, che intreccio per il futuro di Ngonge! Ci prova l’Espanyol ma serve l’ok anche del Napoli: il motivo Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli Noslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c’è la fila: Tottenham avvisato Zola rivela: «Ammirevole come il Napoli stia affrontando questo momento, contro il Chelsea. La Juve ha iniziato un nuovo percorso mentre sull’Inter dobbiamo aspettare» Zanetti post Verona Udinese: «Siamo ridotti all’osso, dovevamo fare di più. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zola rivela: «Ammirevole come il Napoli stia affrontando questo momento, contro il Chelsea… La Juve ha iniziato un nuovo percorso mentre sull’Inter dobbiamo aspettare» Approfondimenti su Napoli Inter Santini svela: «Spalletti ha chiesto Frattesi alla Juve, c’è la possibilità di questo scambio. Sull’Inter dico questo» Van Dijk avvisa l’Inter: «Vogliamo uscire da questo momento difficile. Ecco cosa dobbiamo fare ora» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Pranzo del 8 Febbraio Dove la Sicilia rivela i suoi profumi più intensi e la terra racconta storie antiche, inizia un viaggio che conduce tra le dolci pendici delle colline, fino alle rive del fiume Delia. Qui, in un angolo di natura selvaggia e rigogliosa, si svelano lag - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.