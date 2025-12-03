Van Dijk avvisa l’Inter | Vogliamo uscire da questo momento difficile Ecco cosa dobbiamo fare ora

Inter News 24 Il difensore olandese del Liverpool Virgil van Dijk ha avvisato l’Inter in vista della sfida di Champions League del prossimo 9 dicembre. Intervenuto sui canali ufficiali del Liverpool, Virgil van Dijk ha parlato della situazione non facile della squadra. QUI LE ULTIME SULL’INTER Con le sue parole in un certo qual modo però l’olandese ha anche avvisato l’Inter, in vista della prossima sfida di Champions League del 9 dicembre. LE PAROLE DI VAN DIJK – «Non c’è niente nel calcio come quella sensazione di vittoria e dopo aver fatto un passo nella giusta direzione domenica contro il West Ham, siamo determinati a continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Van Dijk avvisa l’Inter: «Vogliamo uscire da questo momento difficile. Ecco cosa dobbiamo fare ora»

