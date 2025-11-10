Santini svela | Spalletti ha chiesto Frattesi alla Juve c’è la possibilità di questo scambio Sull’Inter dico questo

Inter News 24 Le parole di Fabio Santini, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Fabio Santini ha analizzato la convincente vittoria dell’ Inter contro la Lazio, sottolineando la solidità e la maturità della squadra di Cristian Chivu. Santini si è poi soffermato anche su un possibile intreccio di calciomercato tra i nerazzurri e la Juventus, ipotizzando nuovi scenari per la sessione invernale. VITTORIA INTER – La Lazio ha giocato piuttosto bene, ma l’Inter gioca male con le piccole perché si sente superiore, mentre con le grandi tira fuori quello che è. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Santini svela: «Spalletti ha chiesto Frattesi alla Juve, c’è la possibilità di questo scambio. Sull’Inter dico questo»

Approfondisci con queste news

CRONACA | Lo studio internazionale guidato da Maria Ina Arnone svela una sorprendente organizzazione “tutto-cervello” nel riccio di mare, mettendo in discussione secoli di convinzioni sulla semplicità degli invertebrati marini. - facebook.com Vai su Facebook

Santini: "Spalletti sta pensando a uno scambio Frattesi-Locatelli. Conte non riesce a gestire il suo carattere" - Il giornalista Fabio Santini ha parlato così a TMW Radio TMW Radio. Da tuttojuve.com

Spalletti alla Juventus? L'ira dei tifosi: «Sul braccio ha il tatuaggio del Napoli» - La Juventus ha esonerato Igor Tudor e adesso, dopo aver affidato "ad interim" la panchina a Brambilla, è a caccia di un sostituto con gli ex commissari tecnici Roberto Mancini e Luciano Spalletti ... Riporta ilmessaggero.it