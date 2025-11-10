Santini svela | Spalletti ha chiesto Frattesi alla Juve c’è la possibilità di questo scambio Sull’Inter dico questo

Internews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Fabio Santini, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Fabio Santini ha analizzato la convincente vittoria dell’ Inter contro la Lazio, sottolineando la solidità e la maturità della squadra di Cristian Chivu. Santini si è poi soffermato anche su un possibile intreccio di calciomercato tra i nerazzurri e la Juventus, ipotizzando nuovi scenari per la sessione invernale. VITTORIA INTER – La Lazio ha giocato piuttosto bene, ma l’Inter gioca male con le piccole perché si sente superiore, mentre con le grandi tira fuori quello che è. 🔗 Leggi su Internews24.com

santini svela spalletti ha chiesto frattesi alla juve c8217232 la possibilit224 di questo scambio sull8217inter dico questo

© Internews24.com - Santini svela: «Spalletti ha chiesto Frattesi alla Juve, c’è la possibilità di questo scambio. Sull’Inter dico questo»

Approfondisci con queste news

Santini: "Spalletti sta pensando a uno scambio Frattesi-Locatelli. Conte non riesce a gestire il suo carattere" - Il giornalista Fabio Santini ha parlato così a TMW Radio TMW Radio. Da tuttojuve.com

Spalletti alla Juventus? L'ira dei tifosi: «Sul braccio ha il tatuaggio del Napoli» - La Juventus ha esonerato Igor Tudor e adesso, dopo aver affidato "ad interim" la panchina a Brambilla, è a caccia di un sostituto con gli ex commissari tecnici Roberto Mancini e Luciano Spalletti ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Santini Svela Spalletti Ha