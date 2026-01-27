Zirkzee torna di moda | la Juve osserva lo United frena

Joshua Zirkzee rimane un nome di interesse nel mercato internazionale, attirando l'attenzione della Juventus mentre il Manchester United mostra segnali di rallentamento. La sua attuale posizione e le dinamiche di trasferimento sono oggetto di attenzione tra i club e gli esperti di calcio.

Joshua Zirkzee continua a essere uno dei nomi più ricorrenti del mercato internazionale, ma non per ciò che accade sul campo. Da due anni, il suo nome riemerge ogni volta che un grande club europeo cerca un attaccante. È successo con la Roma, sta succedendo di nuovo con la Juventus. Il motivo è sempre lo stesso: a Manchester non c’è spazio. United, un ruolo mai davvero centrale. L’esperienza al Manchester United non ha mai trovato una vera continuità. Con Rúben Amorim, Zirkzee è stato utilizzato a fasi alterne, spesso dietro ad altri interpreti offensivi. Nei suoi quasi due anni in Inghilterra ha collezionato 63 presenze complessive tra Premier League e coppe, molte delle quali da subentrato, senza mai diventare il riferimento del reparto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Il nome di Joshua Zirkzee torna a circolare tra i rumors di mercato della Juventus.

