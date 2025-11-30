Gol Zirkzee l’attaccante del Manchester United torna al gol e si rilancia anche in chiave mercato La Serie A osserva l’ex Bologna in attesa di gennaio

Gol Zirkzee, l’olandese torna al gol dopo 7 mesi e mezzo. La rete è un sinistro incrociato, ma l’impatto sul mercato è immediato: la Serie A osserva. Joshua Zirkzee, l’ex attaccante del Bologna ed ex obiettivo di mercato della Juventus, è uscito dal suo lungo digiuno da gol. L’olandese è stato protagonista assoluto nella vittoria in rimonta del Manchester United sul Crystal Palace per 2-1, in un match valido per la 13ª giornata di Premier League. La rete di Zirkzee ha segnato l’inizio della rimonta per la squadra di Ruben Amorim. Dopo il vantaggio iniziale del Crystal Palace con un rigore di Mateta, l’attaccante ha riportato il punteggio in parità al 54? minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

