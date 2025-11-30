Gol Zirkzee l’attaccante del Manchester United torna al gol e si rilancia anche in chiave mercato La Serie A osserva l’ex Bologna in attesa di gennaio

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Zirkzee, l’olandese torna al gol dopo 7 mesi e mezzo. La rete è un sinistro incrociato, ma l’impatto sul mercato è immediato: la Serie A osserva. Joshua Zirkzee, l’ex attaccante del Bologna ed ex obiettivo di mercato della Juventus, è uscito dal suo lungo digiuno da gol. L’olandese è stato protagonista assoluto nella vittoria in rimonta del Manchester United sul Crystal Palace per 2-1, in un match valido per la 13ª giornata di Premier League. La rete di Zirkzee ha segnato l’inizio della rimonta per la squadra di Ruben Amorim. Dopo il vantaggio iniziale del Crystal Palace con un rigore di Mateta, l’attaccante ha riportato il punteggio in parità al 54? minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gol zirkzee l8217attaccante del manchester united torna al gol e si rilancia anche in chiave mercato la serie a osserva l8217ex bologna in attesa di gennaio

© Juventusnews24.com - Gol Zirkzee, l’attaccante del Manchester United torna al gol e si rilancia anche in chiave mercato. La Serie A osserva l’ex Bologna in attesa di gennaio

Altre letture consigliate

gol zirkzee l8217attaccante manchesterZirkzee risorge: gol decisivo dopo 8 mesi e il Manchester respira, nuovo caso Alvarez su un rigore - L'ex attaccante del Bologna Zirkzee, seguito dalla Roma, non segnava dal 10 aprile scorso: battuto il Crystal Palace, Bruno Fernandes migliore in campo ... Da sport.virgilio.it

gol zirkzee l8217attaccante manchesterZirkzee si risveglia: in goal in Premier League dopo quasi un anno, il Manchester United ribalta il Crystal Palace - L'attaccante olandese è protagonista assoluto nella vittoria in rimonta del Manchester United sul Crystal Palace nella 13ª giornata di Premier League, l'ex Bologna ritrova un goal che mancava da tanto ... Lo riporta ilbianconero.com

gol zirkzee l8217attaccante manchesterPremier League, Zirkzee gol: il Manchester United vince in rimonta sul campo del Crystal Palace - Tredicesima giornata nel massimo campionato inglese: l'ex attaccante del Bologna a bersaglio allo Selhurst Park ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gol Zirkzee L8217attaccante Manchester