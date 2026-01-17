Zirkzee ritorno di fiamma della Juventus ma la priorità è Mateta

La Juventus valuta diversi profili per rinforzare l’attacco nella seconda parte della stagione. Tra i nomi monitorati c’è Joshua Zirkzee del Manchester United, considerato come possibile opzione in caso di segnali favorevoli da parte dei Red Devils. Tuttavia, la priorità rimane Mateta, il cui eventuale arrivo rappresenterebbe l’obiettivo principale nel mercato invernale. La società bianconera segue con attenzione le evoluzioni delle trattative e le disponibilità sul mercato.

Nuovo nome che entra nel radar bianconero. La Juventus monitora Joshua Zirkzee: l’attaccante del Manchester United diventa un’opzione se dovessero arrivare segnali di apertura da Old Trafford per una sua uscita nella seconda parte di stagione. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juve resta vigile sul profilo dell’olandese classe 2001. Non è la prima scelta, ma una pista alternativa credibile nel caso in cui le trattative principali si complicassero. Il piano A resta Jean-Philippe Mateta. I contatti con il Crystal Palace e con l’entourage sono già avviati; la formula valutata è prestito con obbligo di riscatto per contenere l’impatto immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

