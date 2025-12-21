Zirkzee vicino al ritorno in Serie A | accelerata importante di quel club per l’attaccante olandese Gli aggiornamenti
sul futuro dell’ex obiettivo Juve. l mercato invernale della Roma entra in una fase caldissima con l’accelerata decisa per Joshua Zirkzee. Il club giallorosso ha rotto gli indugi, avviando contatti costanti con l’entourage del calciatore e con il Manchester United per cercare di sbloccare una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della squadra di Gian Piero Gasperini. Le parti sono ora sensibilmente più vicine, segno di una volontà ferrea da parte della dirigenza capitolina di assicurarsi un giocatore che, solo pochi mesi fa, era stato un obiettivo sensibile della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Zirkzee Juve, svolta nel futuro dell’attaccante: contatti tra l’olandese e quel club di Serie A, il ritorno in Italia è possibile! Ultime
Leggi anche: Zirkzee Juve, l’olandese torna in Serie A? Quel club sta lavorando col Manchester United al possibile prestito: tutti gli aggiornamenti
Mainoo, Hojgber, Zirkzee. La Serie A pensa già al mercato; Chiesa, Raspadori, Insigne e Zirkzee e il ritorno in A: quanto costano e chi li vuole; Zirkzee, la qualificazione in Champions porta il riscatto obbligatorio; Roma, Raspadori vicino: le ultime -.
Zirkzee-Roma, il ritorno in Serie A a gennaio prende forma. La situazione non lascia alcun dubbio - La situazione non lascia alcun dubbio Il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A potrebbe concretizzarsi già a gennaio: l’attaccante olandese, ... calcionews24.com
Zirkzee, confermato l’affare in Serie A: la formula e la data di arrivo - Joshua Zirkzee sarebbe pronto al suo ritorno in Italia, dopo l'esperienza vissuta in Premier League e al Manchester United. calciomercatonews.com
Openda, il gol cambia il mercato della Juventus. Zirkzee vicino alla Roma, Dybala verso l’addio: la rivelazione della suocera - La cura Spalletti ha fatto effetto su Openda, a gennaio la Juventus potrebbe abbandonare cercare solo un centrocampista e spingere Zirkzee verso la Roma che a giugno perderà Dybala ... sport.virgilio.it
#Zirkzee più #Raspadori: la #Roma non cambia priorità sul calciomercato. L' olandese è considerato l'obiettivo principale e il più vicino. Piace a #Massara e a #Gasperini, ha da tempo dato la sua disponibilità ai giallorossi ed è in attesa del via libera dello Unit x.com
Roma, doppio sogno per l’attacco: Raspadori vicino, Zirkzee resta sullo sfondo La Roma guarda al mercato di gennaio con ambizioni importanti e l’obiettivo dichiarato di rinforzare l’attacco per continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali. Lo scrive Il Rom - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.