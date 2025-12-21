Zirkzee vicino al ritorno in Serie A | accelerata importante di quel club per l’attaccante olandese Gli aggiornamenti

21 dic 2025

sul futuro dell’ex obiettivo Juve. l mercato invernale della  Roma  entra in una fase caldissima con l’accelerata decisa per  Joshua Zirkzee. Il club giallorosso ha rotto gli indugi, avviando contatti costanti con l’entourage del calciatore e con il  Manchester United  per cercare di sbloccare una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della squadra di  Gian Piero Gasperini. Le parti sono ora sensibilmente più vicine, segno di una volontà ferrea da parte della dirigenza capitolina di assicurarsi un giocatore che, solo pochi mesi fa, era stato un obiettivo sensibile della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee vicino al ritorno in Serie A: accelerata importante di quel club per l’attaccante olandese. Gli aggiornamenti

