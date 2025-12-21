sul futuro dell’ex obiettivo Juve. l mercato invernale della Roma entra in una fase caldissima con l’accelerata decisa per Joshua Zirkzee. Il club giallorosso ha rotto gli indugi, avviando contatti costanti con l’entourage del calciatore e con il Manchester United per cercare di sbloccare una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della squadra di Gian Piero Gasperini. Le parti sono ora sensibilmente più vicine, segno di una volontà ferrea da parte della dirigenza capitolina di assicurarsi un giocatore che, solo pochi mesi fa, era stato un obiettivo sensibile della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee vicino al ritorno in Serie A: accelerata importante di quel club per l’attaccante olandese. Gli aggiornamenti

Leggi anche: Zirkzee Juve, svolta nel futuro dell’attaccante: contatti tra l’olandese e quel club di Serie A, il ritorno in Italia è possibile! Ultime

Leggi anche: Zirkzee Juve, l’olandese torna in Serie A? Quel club sta lavorando col Manchester United al possibile prestito: tutti gli aggiornamenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mainoo, Hojgber, Zirkzee. La Serie A pensa già al mercato; Chiesa, Raspadori, Insigne e Zirkzee e il ritorno in A: quanto costano e chi li vuole; Zirkzee, la qualificazione in Champions porta il riscatto obbligatorio; Roma, Raspadori vicino: le ultime -.

Zirkzee-Roma, il ritorno in Serie A a gennaio prende forma. La situazione non lascia alcun dubbio - La situazione non lascia alcun dubbio Il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A potrebbe concretizzarsi già a gennaio: l’attaccante olandese, ... calcionews24.com