zelig 30 nella terza puntata teresa mannino katia e valeria i mini musical di rocco tanica

Nella terza puntata di Zelig 30, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5, si esibiscono Teresa Mannino, Katia e Valeria, e Rocco Tanica presenta alcuni mini-musical di circa tre minuti. Lo spettacolo propone momenti di comicità e musica, offrendo al pubblico un appuntamento di intrattenimento leggero e vario.

Zelig 30, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono la terza puntata su Canale 5: sul palco Teresa Mannino, Katia e Valeria e Rocco Tanica autore di alcuni imperdibili mini-musical di 3 minuti. Lunedì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Zelig 30, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Ospiti speciali del terzo appuntamento, tre grandi protagoniste della comicità femminile, Teresa Mannino e il duo Katia e Valeria, accompagnate dalla carica musicale inconfondibile di Roy Paci e gli Aretuska. Zelig 30 – Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Sul palco saliranno anche Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci, Gigi Rock. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

