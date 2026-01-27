Zaia Salvini e la verità sul Vannaccigate che agita la Lega

In un contesto politico in evoluzione, si discute del futuro di Zaia e Salvini dopo l’elezione di Strasburgo e il ‘Vannaccigate’. La questione riguarda le possibili decisioni di Zaia, attualmente vicesegretario della Lega, e le implicazioni per il partito. Queste dinamiche sono al centro delle conversazioni nei palazzi romani, senza che siano ancora chiare le prossime mosse dei protagonisti.

Nei corridoi dei palazzi romani del centrodestra non si fa altro che parlare del ‘ Vannaccigate ’. Cosa farà il generale in pensione, da aprile vicesegretario della Lega, dopo l’elezione a Strasburgo con boom di preferenze? Lascerà la Lega? Nessuno sa dirlo. I deputati più vicini a Vannacci, come Edoardo Ziello, smentiscono questa ipotesi. E lo ha fatto anche lo stesso generale. Anche se la sensazione è che le posizioni siano ormai così distanti che l’uscita (non si può parlare di scissione perché la Lega resterebbe a Matteo Salvini) sia ormai inevitabile. Matteo Salvini con Roberto Vannacci (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

