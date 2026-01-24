Da Salvini a Zaia dalla giustizia al Mercosur | la Lega si compatta a Rivisondoli

A Rivisondoli, nel cuore dell'Abruzzo, si è riunita la Lega con la presenza di rappresentanti provenienti da diverse aree del partito, da Salvini a Zaia. L'incontro ha visto momenti di confronto su temi chiave come la giustizia e le relazioni internazionali, tra cui il Mercosur. L’assemblea testimonia la volontà della Lega di mantenere coesa e focalizzata sui propri obiettivi politici.

La Lega è più viva che mai. A Rivisondoli, Abruzzo, tra i colli imbiancati dalla neve, ci sono tutti. Ministri, sottosegretari, parlamentari, sindaci. Militanti. Tutti per confrontarsi sulle sfide attuali, ma anche (e soprattutto) sul futuro. Dalle 09.30 del mattino gli ospiti si sono susseguiti, senza fine. Senza pause. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, prima di lui l’ex presidente del Vento Luca Zaia che rimpiange di non essere riuscito a vedere l’autonomia tanto cara alla Lega. “Per me tra le cose incompiute c'è l'Autonomia che nasce con me in Veneto nel 2014 e poi il referendum del 2017.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

