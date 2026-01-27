WWE | Rey Mysterio infortunato a Raw a rischio la sua partecipazione al Royal Rumble

Durante la puntata di WWE Raw, Rey Mysterio ha subito un infortunio che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al prossimo Royal Rumble. Le condizioni dell’atleta sono ancora da valutare, e i fan attendono aggiornamenti ufficiali. La sua assenza potrebbe avere ripercussioni sulla competizione, ma al momento si mantiene un approccio riservato sulle reali conseguenze dell’incidente.

Rey Mysterio avrebbe riportato un infortunio durante la puntata di WWE Raw andata in onda nella notte tra lunedì e martedì. Il leggendario luchador era impegnato in un match contro Austin Theory, perso dopo l’interferenza della Vision. Il match contro Austin Theory e l’attacco post-match. Il singolare tra Rey Mysterio e Austin Theory era stato fissato dal General Manager Adam Pearce come seguito dello scontro della settimana precedente. Nel six-man tag che aveva visto Mysterio, Penta e Dragon Lee affrontare Theory, Logan Paul e Bronson Reed, proprio Pearce era intervenuto quando Paul stava per usare il tirapugni, permettendo a Rey Mysterio di impossessarsene e colpire Theory per la vittoria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La WWE si trova di fronte a un aumento degli infortuni che mette a rischio la partecipazione di alcuni wrestler, tra cui Stephanie Vaquer, in vista del Royal Rumble.

