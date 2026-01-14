Allarme infortuni in WWE | anche Stephanie Vaquer a rischio prima del Royal Rumble

La WWE si trova di fronte a un aumento degli infortuni che mette a rischio la partecipazione di alcuni wrestler, tra cui Stephanie Vaquer, in vista del Royal Rumble. Con l’evento ormai prossimo, la federazione deve affrontare questa situazione per garantire la sicurezza degli atleti e la qualità della competizione. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per gestire al meglio le eventuali assenze o recuperi.

A poco più di due settimane dal Royal Rumble, la WWE deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Nomi importanti come Seth Rollins, Kevin Owens, Sheamus, Dominik Mysterio, Zoey Stark, Michin, Elton Prince e Piper Niven sono attualmente ai box, e nelle ultime ore alla lista si è aggiunta anche la Women’s World Champion Stephanie Vaquer. Nonostante sia apparsa regolarmente a Raw, Vaquer avrebbe riportato un problema fisico nel mezzo della sua rivalità con Raquel Rodriguez, che l’ha recentemente attaccata nello show rosso. Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, le due erano programmate per affrontarsi a breve, un dettaglio che lascia pensare a un possibile incontro titolato al Royal Rumble del 31 gennaio a Riyadh. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

