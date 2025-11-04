WWE | Rey Mysterio fa il suo ritorno a RAW e zittisce Dominik

Non si può mai sapere chi potrebbe fare la sua comparsa ogni settimana a RAW e di certo, Dominik Mysterio non si aspettava di vedere suo padre in New Mexico. L’episodio del 3 novembre di RAW si è tenuto alla Rio Rancho Events Center di Rio Rancho, e ha regalato un momento davvero sorprendente: il ritorno di Rey Mysterio. Dominik Mysterio è reduce da una vittoria controversa: sabato, a Saturday Night’s Main Event, ha infatti difeso con successo il suo titolo intercontinentale in un Triple Threat Match contro Penta e Rusev, vincendo grazie a un trucco. Durante la seconda ora di RAW, “Dirty Dom” è salito sul ring con le sue due cinture, quella di campione Intercontinentale e quella di campione AAA Mega, per vantarsi dei suoi successi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio fa il suo ritorno a RAW e zittisce Dominik

