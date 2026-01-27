Wood nel mirino della Juventus assalto bianconero in arrivo

La Juventus è interessata a Chris Wood, attaccante del Nottingham Forest, in vista delle ultime trattative di calciomercato invernale. La società bianconera valuta questa opzione per rafforzare il reparto offensivo, con decisioni ancora in fase di definizione.

Nome nuovo per la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I bianconeri sarebbero sulle tracce di Chris Wood, attaccante del Nottingham Forest che potrebbe cambiare maglia in questi ultimi giorni di calciomercato. Juve, idea Wood in prestito (Ansa Foto) – calciomercato.it L’arrivo di Lorenzo Lucca dal Napoli e i contatti per Mateta del Crystal Palace, potrebbero aumentare la concorrenza in attacco per il centravanti neozelandese che potrebbe diventare un’opportunità per la Juventus in vista della seconda parte di stagione. Classe 1991, l’attaccante è in grado di giocare da punta centrale con Luciano Spalletti che, in attesa del rientro in campo di Dusan Vlahovic, avrebbe a disposizione un attaccante d’area di rigore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

