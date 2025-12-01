Mercato Juventus, il club lusitano monitora quel giocatore bianconero su indicazione dello Special One: contratto fino al 2026 e stima reciproca. Il calciomercato della Juventus deve fare i conti con le insidie provenienti dall’estero, che minacciano di strappare a Luciano Spalletti uno dei protagonisti della rinascita bianconera. Nelle ultime settimane, la corsia sinistra ha ritrovato un padrone assoluto: l’esterno serbo, rigenerato dalla cura del tecnico di Certaldo, ha offerto prestazioni di alto livello (come il gol contro la Fiorentina ), dimostrando di essere ancora un fattore determinante sia come quinto di centrocampo che come terzino nella difesa a quattro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Mourinho bussa alle porte della Continassa: ha messo nel mirino quel bianconero, può provarci già per gennaio! Il nome