Mercato Juventus Mourinho bussa alle porte della Continassa | ha messo nel mirino quel bianconero può provarci già per gennaio! Il nome

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, il club lusitano monitora quel giocatore bianconero su indicazione dello Special One: contratto fino al 2026 e stima reciproca. Il  calciomercato  della  Juventus  deve fare i conti con le insidie provenienti dall’estero, che minacciano di strappare a  Luciano Spalletti  uno dei protagonisti della rinascita bianconera. Nelle ultime settimane, la corsia sinistra ha ritrovato un padrone assoluto: l’esterno serbo, rigenerato dalla cura del tecnico di Certaldo, ha offerto prestazioni di alto livello (come il gol contro la  Fiorentina ), dimostrando di essere ancora un fattore determinante sia come quinto di centrocampo che come terzino nella difesa a quattro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus mourinho bussa alle porte della continassa ha messo nel mirino quel bianconero pu242 provarci gi224 per gennaio il nome

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Mourinho bussa alle porte della Continassa: ha messo nel mirino quel bianconero, può provarci già per gennaio! Il nome

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mercato juventus mourinho bussaMercato Juventus, José Mourinho vuole anticipare i bianconeri per il grande colpo - Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza dell’interesse della Juventus per Raphaël Guerreiro, terzino in uscita dal Bayern Monaco. Da msn.com

Tonali, offerta gigantesca: la Juventus bussa all’Inter - Anche l’ex Dt aveva sondato la possibilità di riportare l’ex milanista in Italia, trovando però il muro del Newcastle. Si legge su calciomercato.it

Mercato Juve: idea Skriniar per rinforzare la difesa - Dopo l'addio di Josè Mourinho, il centrale slovacco Milan Skriniar starebbe valutando delle eventuali proposte per ritornare in Italia, dove ha offerto ottime prestazioni con le maglie di Sampdoria ed ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Mourinho Bussa