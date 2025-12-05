WEC stabilità in casa Ferrari Confermati gli equipaggi n 50 e n 51 oltre a Ye sulla n 83 AF Corse

Squadra che vince, non si cambia. Ferrari ha confermato in vista dell’annuncio dell’entry list del FIA World Endurance Championship gli equipaggi per la prossima stagione, gli stessi dal 2023 ad oggi. Il sei volti che hanno regalato al marchio italiano l’ultimo Mondiale costruttori restano quindi in azione, con la 499P n. 51 e con la n. 50. Nel primo caso rivedremo i campioni del mondo piloti e vincitori della 24h Le Mans Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi. Nel secondo spiccano Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, abili ad imporsi nella classica francese nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, stabilità in casa Ferrari. Confermati gli equipaggi n. 50 e n. 51 oltre a Ye sulla n. 83 AF Corse

