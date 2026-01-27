Watford Bove | Non volevo aspettare un nuovo regolamento

Edoardo Bove ha scelto di riprendere la sua carriera in Inghilterra, un passo importante dopo il grave malore del dicembre 2024. Il centrocampista, che aveva subito un grave episodio durante Fiorentina-Inter, ha deciso di non attendere ulteriori regolamenti e di iniziare una nuova esperienza professionale con il Watford. Questa scelta segna un momento di rinascita e di nuovo inizio nel suo percorso sportivo.

La carriera di Edoardo Bove riparte dall’Inghilterra. Dopo il grave malore accusato il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, che aveva messo a rischio la sua vita e congelato il suo futuro sportivo, il centrocampista ha scelto di voltare pagina firmando con il Watford. Una decisione maturata dopo la rescissione con la Roma, resa necessaria dalle normative italiane che vietano l’attività agonistica ai giocatori portatori di defibrillatori sottocutanei. Perché l’Inghilterra. In Italia, il quadro regolamentare è rigido. In Inghilterra, invece, le maglie sono più larghe. Ed è proprio questa differenza ad aver aperto una porta che sembrava chiusa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Edoardo Bove si prepara a trasferirsi al Watford, segnando un nuovo passo nella sua carriera.

Il Watford ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Edoardo Bove, che torna a giocare dopo le esperienze con Roma e Fiorentina.

