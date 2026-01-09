Bove è pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi | il Watford è il suo nuovo obiettivo

Edoardo Bove si prepara a trasferirsi al Watford, segnando un nuovo passo nella sua carriera. Dopo un periodo di incertezza, il centrocampista classe 2002 si avvicina all’accordo con il club inglese, secondo fonti di mercato affidabili. La trattativa sembra ormai vicina alla conclusione, e Bove mostra determinazione nel proseguire il suo percorso professionale in Inghilterra.

Dopo la grande paura, Edoardo Bove è pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi. Il giovane centrocampista classe 2002 è vicino a un’intesa con il Watford: secondo Fabrizio Romano, la trattativa è quasi conclusa e il giocatore è determinato a trasferirsi in Inghilterra. Per agevolare il suo ritorno in campo, pochi giorni fa ha ufficialmente risolto il contratto con la Roma di comune accordo. Bove torna in campo. Scrive Sport Mediaset: “La decisione è figlia delle rigide norme sanitarie italiane: dopo l’arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 (durante Fiorentina-Inter) e il conseguente impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è impedita l’attività agonistica in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

