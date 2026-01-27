Nel Giorno della Memoria a Sesto manifesto antisemita contro Marco Carrai

In occasione del Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino è stato affisso un manifesto con contenuti antisemiti rivolti a Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana. Un episodio che sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di odio e discriminazione.

SESTO FIORENTINO – Nel Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino, si è verificato un atto grave: un manifesto di odio e antisemitismo rivolto a Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana. A segnalarlo Daniele Brunori e Federico Bussolin, rispettivamente capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sesto Fiorentino e Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega di Firenze: “ Un gesto che assume un significato ancora più inquietante per la data in cui è avvenuto e che richiama alla mente pagine della nostra storia che non possono e non devono tornare. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale preoccupante di un clima che, specialmente a Sesto, si è progressivamente deteriorato negli ultimi anni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Giorno Memoria

La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia presenta la mostra

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Giorno della Memoria 2026; Giorno della memoria 2026.

Il Giorno della Memoria. Razzismo e antisemitismo continuano a esistereDecine di commemorazioni nelle città per le vittime dell'Olocausto. Mai si dimentichi quella pagina dice il presidente De Pascale. Attacchi contro gli ebrei aumentati del 400 percento ricorda il p ... rainews.it

Giornata della Memoria: otto canzoni da ascoltare oggiSe comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre. Il monito di Primo Levi in ... rockol.it