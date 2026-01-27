Nel Giorno della Memoria a Sesto manifesto antisemita contro Marco Carrai
In occasione del Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino è stato affisso un manifesto con contenuti antisemiti rivolti a Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana. Un episodio che sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di odio e discriminazione.
SESTO FIORENTINO – Nel Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino, si è verificato un atto grave: un manifesto di odio e antisemitismo rivolto a Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana. A segnalarlo Daniele Brunori e Federico Bussolin, rispettivamente capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sesto Fiorentino e Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega di Firenze: “ Un gesto che assume un significato ancora più inquietante per la data in cui è avvenuto e che richiama alla mente pagine della nostra storia che non possono e non devono tornare. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale preoccupante di un clima che, specialmente a Sesto, si è progressivamente deteriorato negli ultimi anni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
