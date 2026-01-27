Vittoria Tognozzi cittadina d’onore a Fucecchio

Il consiglio comunale di Fucecchio ha conferito la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi, residente a Monsummano Terme. Questo riconoscimento sottolinea il suo impegno nel valorizzare la memoria storica e il suo contributo al bene civico. Un gesto che rende omaggio alla sua dedizione e ai valori morali e civili che ha promosso nel corso della vita.

È stata conferita dal consiglio comunale di Fucecchio la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi, 88 anni residente a Monsummano Terme e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, quale riconoscimento dell’altissimo valore morale, civile ed educativo del suo impegno a favore della memoria storica. Sopravvissuta all’ eccidio nazifascista del Padule di Fucecchio del 23 agosto 1944, in cui persero la vita 174 persone, Vittoria Tognozzi ha vissuto da bambina una tragedia che ha segnato profondamente la sua esistenza. Da allora ha scelto di trasformare il dolore in testimonianza, dedicando la propria vita al racconto di quanto accaduto, in particolare alle nuove generazioni, affinché l’orrore di quei giorni non venisse dimenticato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittoria Tognozzi cittadina d’onore a Fucecchio Approfondimenti su Fucecchio Cittadinanza Kabel, finalmente la vittoria piena: battuto il Fucecchio per tre a zero 4 novembre: Gasparri (Fi), 'onore alle Forze Armate, onore all'Italia unita' Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fucecchio Cittadinanza Argomenti discussi: Vittoria Tognozzi cittadina d’onore a Fucecchio; Portano via i cartelli, individuati dai Carabinieri. Fucecchio, cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.