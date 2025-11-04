4 novembre | Gasparri Fi ' onore alle Forze Armate onore all' Italia unita'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che grazie a una mia proposta di legge è stata nuovamente istituita nella data del 4 novembre, come da tradizione storica del nostro Paese. È una ricorrenza doverosa, per onorare le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza e la libertà di tutti gli italiani. Troppo spesso assistiamo a episodi di aggressioni e violenze verso chi indossa una divisa, una deriva inaccettabile, che va stroncata con fermezza". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

