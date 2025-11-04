Kabel finalmente la vittoria piena | battuto il Fucecchio per tre a zero
Finalmente i tre punti. Dopo due tie-break ed una sconfitta, la Kabel Volley Prato torna al successo pieno in serie C maschile e lo fa al termine di una buonissima prestazione, superando 3-0 (25-16; 25-16; 25-20) Volley Fucecchio. Buona prova della squadra di Novelli che archivia Firenze e conquista tre punti limpidi contro una formazione molto giovane e, almeno al Keynes, molto fallosa. Un buon successo per crescere e acquisire sempre più sicurezze. Nel primo set i pratesi partono con Alpini in regia, capitan Civinini, Bandinelli e Menchetti in attacco, Conti e Sottani al centro e Jordan Civinini libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Serie D Finalmente si Riparte!!!! Questa sera ore 21:00 vs Arezzo (Graziella Green Club) Diretta ore 20:45 canale YouTube Volley Prato - facebook.com Vai su Facebook
Kabel, finalmente la vittoria piena: battuto il Fucecchio per tre a zero - break ed una sconfitta, la Kabel Volley Prato torna al successo pieno in serie C maschile e lo fa al termine di una buonissima prestazione, superando 3- Si legge su msn.com
Bella vittoria della Kabel contro Rufina - Prova di carattere della squadra di Mirko Novelli, che in una serata non brillantissima, su un campo difficile come quello di Rufina, conquista ... Riporta lanazione.it