Kabel finalmente la vittoria piena | battuto il Fucecchio per tre a zero

4 nov 2025

Finalmente i tre punti. Dopo due tie-break ed una sconfitta, la Kabel Volley Prato torna al successo pieno in serie C maschile e lo fa al termine di una buonissima prestazione, superando 3-0 (25-16; 25-16; 25-20) Volley Fucecchio. Buona prova della squadra di Novelli che archivia Firenze e conquista tre punti limpidi contro una formazione molto giovane e, almeno al Keynes, molto fallosa. Un buon successo per crescere e acquisire sempre più sicurezze. Nel primo set i pratesi partono con Alpini in regia, capitan Civinini, Bandinelli e Menchetti in attacco, Conti e Sottani al centro e Jordan Civinini libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

